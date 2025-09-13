Наталья Штурм показала молодого супруга: разница в 24 года никого не смущает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Наталья Штурм похвасталась красавцем-супругом, который моложе её на 24 года.

Певица Наталья Штурм
Фото: Инстаграм Натальи Штурм by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Наталья Штурм

59-летняя Наталья Штурм опубликовала видео в социальных сетях, на котором она запечатлена в обнимку с молодым и красивым мужчиной.

Спутник певицы показал обручальное кольцо на пальце.

"Муж Сергей моложе меня на 24 года, и ему всё равно!" — написала под видео Наталья.

Новоиспечённый супруг исполнительницы хита "Школьный роман" подтвердил, что возраст в отношениях для него не главное. На перове место он ставит взаимопонимание.

Пояснение к кадрам гласило, что союз певицы и некого Сергея состоялся в рамках проекта "Свадьба вслепую".

Публика уже видела подобное бракосочетание на примере Прохора Шаляпина, которому подобрали в жёны женщину-кондитера Ольгу Вашурину. Взаимоотношения певца и кулинара не задались, и они быстро расстались.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
