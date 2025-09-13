Наталья Штурм показала молодого супруга: разница в 24 года никого не смущает

Певица Наталья Штурм похвасталась красавцем-супругом, который моложе её на 24 года.
59-летняя Наталья Штурм опубликовала видео в социальных сетях, на котором она запечатлена в обнимку с молодым и красивым мужчиной.
Спутник певицы показал обручальное кольцо на пальце.
"Муж Сергей моложе меня на 24 года, и ему всё равно!" — написала под видео Наталья.
Новоиспечённый супруг исполнительницы хита "Школьный роман" подтвердил, что возраст в отношениях для него не главное. На перове место он ставит взаимопонимание.
Пояснение к кадрам гласило, что союз певицы и некого Сергея состоялся в рамках проекта "Свадьба вслепую".
Публика уже видела подобное бракосочетание на примере Прохора Шаляпина, которому подобрали в жёны женщину-кондитера Ольгу Вашурину. Взаимоотношения певца и кулинара не задались, и они быстро расстались.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.