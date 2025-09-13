Ларисе Копенкиной 70: как сложилась жизнь эпатажной бизнесвумен после развода с Шаляпиным

Известность, обрушившаяся на Ларису Копенкину, которой сегодня, 13 сентября, исполняется 70 лет, стала следствием её брака с певцом Прохором Шаляпиным. Публика с самого начала этой истории с интересом следила за откровениями Копенкиной о жизни с артистом и другими романами с молодыми мужчинами. Но кто же она на самом деле: расчётливая бизнесвумен или женщина, ищущая романтики? "СтарХит" рассказал историю этой интересной личности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт и цветы

Первые разводы и тяжёлая потеря

Несмотря на возраст, Копенкина выглядит ухоженно и не стесняется демонстрировать свою привлекательность. До встречи с Шаляпиным имя Ларисы было известно лишь в узких кругах. Она не была медийной персоной, но её жизнь, как оказалось, полна драматизма.

Её путь к известности был непростым. В юности она пережила потерю отца и воспитание отчимом. Первый брак, в котором родилась дочь, быстро распался. Второй брак, продлившийся 20 лет, также завершился разводом, когда Копенкина поняла, что ей нужны новые горизонты.

Самая большая трагедия в жизни Ларисы связана с дочерью, погибшей в молодом возрасте, что стало для матери тяжёлым испытанием. После этого Копенкина нашла утешение в работе, путешествиях и одиночестве.

Новая глава в жизни — Прохор Шаляпин

Встреча с Прохором Шаляпиным на Ямайке в 2012 году стала поворотным моментом. Знакомство казалось случайным, однако певец проявил завидную настойчивость.

Лариса, успешная бизнесвумен, не скрывала своей независимости и желания жить полной жизнью. Она подчёркивала, что Прохор не ограничивает её свободу, что и стало решающим фактором в их отношениях. Их роман быстро развивался, и вскоре они поженились.

Свадьба была пышной и многолюдной, но уже тогда чувствовалось напряжение. Сын Ларисы не смог относиться к Прохору как к новому члену семьи, а мать Шаляпина так и не приняла этот брак.

После свадьбы жизнь пары превратилась в бесконечную череду светских мероприятий, откровенных интервью и провокационных поступков. Лариса активно вела свой блог, демонстрируя свою молодость, энергию и жизнелюбие. Она открыто делилась подробностями своей жизни, чем завоевала симпатию публики. В одном из интервью она призналась, что всегда пользовалась вниманием мужчин, в том числе и молодых, и Прохор не стал для неё исключением.

Этот союз принёс обоим не только популярность, но и проблемы. Лариса утверждала, что скандалы вокруг их брака негативно сказались на её бизнесе. Через некоторое время отношения начали рушиться. Супруги публично заявили о разногласиях, а вскоре объявили о разводе.

Как Лариса Копенкина живёт сейчас

Развод стал для Ларисы шансом показать свою силу и независимость. Она давала интервью, в которых спокойно и уверенно говорила о своём будущем. Её популярность росла, особенно среди молодых женщин, восхищавшихся её жизнелюбием и оптимизмом. Лариса путешествовала, заводила новые романы, пробовала себя в разных сферах.

Даже когда Прохор обвинил её в нарушении условий рекламного контракта и заявил, что она влюбилась в него по-настоящему, что противоречило их договорённости, Лариса предпочла промолчать, не желая раздувать скандал. Она продолжала жить своей жизнью, оставаясь верной себе и своим принципам. Со временем она помирилась с Прохором, однако о возобновлении отношений не идёт речи. Они смогли стать просто хорошими друзьями.

Сейчас неизвестно, есть ли рядом с Копенкиной мужчина, но, учитывая её энергичность, жизнерадостность и любовь к приключениям, можно ожидать, что общественность в любой момент узнает о её новом романе.