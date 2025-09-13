Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодар возвращается на карту: неожиданные бонусы ждут тех, кто решит полететь
Чем крепче машина, тем страшнее последствия: зачем краш-тесты проводят именно так
Ваша фигура полюбит этот перекус: готовим вкуснейшие бутерброды с творогом, скумбрией и густыми сливками
Микроволновка готовит токсичный коктейль: этот полезный продукт превращается в угрозу для здоровья
Эти блинчики можно есть даже холодными: удобный перекус для работы или пикника
Франция потеряла звезду: Fitch понизило кредитный рейтинг страны
Не только красота: что делает Инес де Рамон идеальной парой для Брэда Питта
Молочные ванны Клеопатры уступают: домашнее мыло возвращает коже фарфоровую гладкость
Кухня за секунды становится факелом: зона у плиты, где мелочь превращается в катастрофу

Ларисе Копенкиной 70: как сложилась жизнь эпатажной бизнесвумен после развода с Шаляпиным

Шоу-бизнес

Известность, обрушившаяся на Ларису Копенкину, которой сегодня, 13 сентября, исполняется 70 лет, стала следствием её брака с певцом Прохором Шаляпиным. Публика с самого начала этой истории с интересом следила за откровениями Копенкиной о жизни с артистом и другими романами с молодыми мужчинами. Но кто же она на самом деле: расчётливая бизнесвумен или женщина, ищущая романтики? "СтарХит" рассказал историю этой интересной личности.

Торт и цветы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт и цветы

Первые разводы и тяжёлая потеря

Несмотря на возраст, Копенкина выглядит ухоженно и не стесняется демонстрировать свою привлекательность. До встречи с Шаляпиным имя Ларисы было известно лишь в узких кругах. Она не была медийной персоной, но её жизнь, как оказалось, полна драматизма.

Её путь к известности был непростым. В юности она пережила потерю отца и воспитание отчимом. Первый брак, в котором родилась дочь, быстро распался. Второй брак, продлившийся 20 лет, также завершился разводом, когда Копенкина поняла, что ей нужны новые горизонты.

Самая большая трагедия в жизни Ларисы связана с дочерью, погибшей в молодом возрасте, что стало для матери тяжёлым испытанием. После этого Копенкина нашла утешение в работе, путешествиях и одиночестве.

Новая глава в жизни — Прохор Шаляпин

Встреча с Прохором Шаляпиным на Ямайке в 2012 году стала поворотным моментом. Знакомство казалось случайным, однако певец проявил завидную настойчивость.

Лариса, успешная бизнесвумен, не скрывала своей независимости и желания жить полной жизнью. Она подчёркивала, что Прохор не ограничивает её свободу, что и стало решающим фактором в их отношениях. Их роман быстро развивался, и вскоре они поженились.

Свадьба была пышной и многолюдной, но уже тогда чувствовалось напряжение. Сын Ларисы не смог относиться к Прохору как к новому члену семьи, а мать Шаляпина так и не приняла этот брак.

После свадьбы жизнь пары превратилась в бесконечную череду светских мероприятий, откровенных интервью и провокационных поступков. Лариса активно вела свой блог, демонстрируя свою молодость, энергию и жизнелюбие. Она открыто делилась подробностями своей жизни, чем завоевала симпатию публики. В одном из интервью она призналась, что всегда пользовалась вниманием мужчин, в том числе и молодых, и Прохор не стал для неё исключением.

Этот союз принёс обоим не только популярность, но и проблемы. Лариса утверждала, что скандалы вокруг их брака негативно сказались на её бизнесе. Через некоторое время отношения начали рушиться. Супруги публично заявили о разногласиях, а вскоре объявили о разводе.

Как Лариса Копенкина живёт сейчас

Развод стал для Ларисы шансом показать свою силу и независимость. Она давала интервью, в которых спокойно и уверенно говорила о своём будущем. Её популярность росла, особенно среди молодых женщин, восхищавшихся её жизнелюбием и оптимизмом. Лариса путешествовала, заводила новые романы, пробовала себя в разных сферах.

Даже когда Прохор обвинил её в нарушении условий рекламного контракта и заявил, что она влюбилась в него по-настоящему, что противоречило их договорённости, Лариса предпочла промолчать, не желая раздувать скандал. Она продолжала жить своей жизнью, оставаясь верной себе и своим принципам. Со временем она помирилась с Прохором, однако о возобновлении отношений не идёт речи. Они смогли стать просто хорошими друзьями.

Сейчас неизвестно, есть ли рядом с Копенкиной мужчина, но, учитывая её энергичность, жизнерадостность и любовь к приключениям, можно ожидать, что общественность в любой момент узнает о её новом романе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Не только красота: что делает Инес де Рамон идеальной парой для Брэда Питта
Молочные ванны Клеопатры уступают: домашнее мыло возвращает коже фарфоровую гладкость
Кухня за секунды становится факелом: зона у плиты, где мелочь превращается в катастрофу
Запрещённые приёмы: эти 5 родительских действий при ОРВИ приводят к пневмонии
Тёмный угол больше не пуст: растения, способные оживить даже безоконные комнаты
Госномер превращается в ловушку: когда его крепление обернётся штрафом
Черное море удивило: самый дорогой курорт оказался не там, где вы думаете
Цвет дёсен — как карта судьбы: по ним можно узнать, сколько кошка ещё проживёт
Тренировки выматывают тело, но именно потеря этого вещества опаснее всего
Почти метр в диаметре: в Бразилии раскопали сосуды с загадочными останками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.