Mia Boyka замерла: слова Пугачёвой о её будущем заставили молодую певицу задуматься

Молодая исполнительница Mia Boyka прокомментировала высказывания Аллы Пугачёвой о ее музыкальном пути. Примадонна в своём недавнем интервью упомянула Mia Boyka, отметив её участие в проекте "Три аккорда" на Первом канале.

Пугачёва охарактеризовала Mia Boyka как бойкую и хваткую девушку, отметив, что она неплохо поёт, но пока не определилась с направлением. Примадонна высказала мнение, что певице придётся выбирать между молодёжной и более взрослой аудиторией, так как "на двух стульях не усидишь".

Mia Boyka призналась, что была искренне удивлена, узнав о словах Пугачёвой от своих поклонников. Певица рассказала, что сначала не поверила, но затем, увидев фрагменты интервью, поняла, что Алла Борисовна действительно говорила о ней. Mia Boyka выразила радость, что Примадонна выделила её среди других исполнителей.

"Когда я работала на проекте Первого канала "Три аккорда" и пела песню Аллы Борисовны, я никогда не могла представить, что она будет знать обо мне", — поделилась певица в беседе со "СтарХитом".

Mia Boyka также отметила, что полностью согласна с советом Аллы Пугачёвой относительно выбора аудитории.

"Она абсолютно права, потому что на двух стульях правда не усидишь. Я думаю точно так же. У меня определённое деление в голове сейчас происходит, пытаюсь сделать выбор и определиться", — призналась исполнительница.