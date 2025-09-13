13 сентября — особенный день: Богомолов трогательно обратился к Собчак в честь их праздника

Сегодня, 13 сентября, известная пара — журналистка Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов — отмечает шестую годовщину своего бракосочетания. По этому случаю Константин Богомолов поделился в своём личном блоге трогательным постом, адресованным супруге.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Константин Богомолов

Режиссёр признался, что чувствует себя счастливым рядом с Ксенией и что за все эти годы ничего не изменилось: их чувства остаются такими же яркими и сильными, как в самом начале.

"Мы с тобой 6 лет (официально). 13 сентября — день свадьбы, К+К! И сегодня такой же солнечный день, как тогда (только тогда была пятница). И сегодня мы такие же счастливые, как тогда. Люблю!" — высказался Константин Богомолов.

Напомним, что их свадьба в 2019 году стала настоящим событием, привлёкшим внимание общественности. Пара выбрала необычные способы для прибытия на церемонию: они приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а на венчание прибыли на карете, запряжённой лошадьми. На празднике присутствовало более 300 гостей, и мероприятие включало в себя яркое и скандальное шоу, в котором Ксения выступала в откровенном наряде, а в финале номера легла на кровать рядом с Константином.

Время от времени в СМИ появляются слухи о разводе звёздной пары, однако Собчак и Богомолов постоянно доказывают, что ничего подобного не было и нет. Кроме того, Ксения признавалась, что Богомолов — именно тот мужчина, которого она ждала всю жизнь, ведь знаменитость всегда мечтала встретить того, кого она будет слушаться.