Ссора наследников: откровения сына Никаса Сафронова перевернули представление о сыне Децла

Лука Затравкин, сын знаменитого художника Никаса Сафронова, оказался в центре внимания на шоу "Выживалити. Наследники". Его появление на проекте вызвало напряжение, особенно в отношениях с Антонием Толмацким, сыном ушедшего из жизни рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.

С самого начала Лука столкнулся с неприязнью со стороны других участников. Антоний Толмацкий не удержался от критики в адрес пианиста, отметив его лишний вес. Однако, по словам Луки, этот конфликт оказался недолгим. Сын художника рассказал, что Антоний быстро осознал свою ошибку и принёс искренние извинения.

"Он проявил минутную агрессию, увидев во мне конкурента, но потом искренне раскаялся. Это говорит о его глубоком моральном воспитании. Антонию самому была неприятна его реакция, он извинился, а мне стало неловко, ведь я ничего не заметил", — рассказал Лука в интервью StarHit.

Также Затравкин порассуждал о том, что часто дети знаменитостей сталкиваются с предвзятым отношением, когда все вокруг считают, что они ничего из себя не представляют. Музыкант уверен, что шоу "Выживалити" стало для многих способом доказать свою индивидуальность и найти свой путь. О самом себе Лука сказал, что давно уже нашёл себя и не хочет терять.