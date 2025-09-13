Кинодебют Ксении Бородиной: почему съёмки стали настоящим испытанием для звезды

Ксения Бородина впервые попробовала себя в качестве актрисы, сыграв главную роль в кино. Этот опыт стал для неё настоящим вызовом и открытием. Звезда призналась, что погружение в мир кинематографа потребовало от неё колоссальных усилий и показало, насколько кропотлив труд каждого, кто работает на экране.

"Эта роль стала для меня важным шагом. Теперь я понимаю, сколько труда и усилий стоит за каждой секундой на экране. Это действительно очень непросто", — рассказала Ксения изданию Super.

К подготовке к съёмкам Ксения подошла со всей серьёзностью. Она занималась с педагогом по актёрскому мастерству, которому очень благодарна. Телеведущая вспомнила, что когда-то уже пыталась поступить в ГИТИС, даже попала на один курс с Любовью Аксёновой, но вынуждена была оставить учёбу из-за участия в проекте "Дом-2".

Несмотря на изнурительные 12-часовые съёмочные дни, Ксения черпает вдохновение в процессе. Особенно её радует присутствие дочери на площадке. По словам Бородиной, девочка счастлива проводить время с мамой вместо уроков и, кажется, обладает настоящим актёрским талантом.

Ксения надеется, что сможет достойно справиться с новой для себя ролью и порадовать зрителей своим дебютом. О своих переживаниях и работе над фильмом телеведущая активно рассказывает в своём Telegram-канале, делясь подробностями съёмочного процесса.