Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов

Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала

Шоу-бизнес

Иван Ургант, некогда звезда федерального телевидения, теперь вынужден искать новые источники дохода.

Иван Ургант
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

Как сообщает Telegram-канал absatzmedia, шоумен активно выступает на частных мероприятиях. Недавно его видели в роли ведущего корпоратива, организованного IT-компанией в честь Дня программиста на горнолыжном курорте "Абзаково".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда проекты с участием Урганта сталкиваются с отменой. Летом в Гатчине на местном кинофестивале был отменён показ фильма "Во сне ты горько плакал". Причиной послужило обращение общественного движения "Зов народа" к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В своём заявлении активисты назвали трансляцию фильма неприемлемой из-за участия в нём Ивана Урганта, который ранее публично выразил своё несогласие с действиями российских властей в начале спецоперации.

Несмотря на отсутствие на федеральных каналах, узнаваемость и востребованность Ивана Урганта на закрытых мероприятиях остаются высокими, что позволяет ему продолжать свою деятельность в таком формате.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.