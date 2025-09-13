Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала

Иван Ургант, некогда звезда федерального телевидения, теперь вынужден искать новые источники дохода.
Как сообщает Telegram-канал absatzmedia, шоумен активно выступает на частных мероприятиях. Недавно его видели в роли ведущего корпоратива, организованного IT-компанией в честь Дня программиста на горнолыжном курорте "Абзаково".
Стоит отметить, что это не первый случай, когда проекты с участием Урганта сталкиваются с отменой. Летом в Гатчине на местном кинофестивале был отменён показ фильма "Во сне ты горько плакал". Причиной послужило обращение общественного движения "Зов народа" к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В своём заявлении активисты назвали трансляцию фильма неприемлемой из-за участия в нём Ивана Урганта, который ранее публично выразил своё несогласие с действиями российских властей в начале спецоперации.
Несмотря на отсутствие на федеральных каналах, узнаваемость и востребованность Ивана Урганта на закрытых мероприятиях остаются высокими, что позволяет ему продолжать свою деятельность в таком формате.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.