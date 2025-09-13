Очень надеюсь, что вернётся: Губерниев резко высказался о нападках на Аллу Пугачёву

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике, которая в последние годы обрушилась на Аллу Пугачёву.
В интервью Sport24 он подчеркнул, что никогда не позволит себе осуждать певицу, так как относится к ней с большим уважением.
"Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачёва вернётся и я ещё схожу на её концерт", — сказал Губерниев.
Слова комментатора прозвучали на фоне откровений самой артистки. Пугачёва ранее рассказала, что приняла решение уехать из России вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в России иностранным агентом), после того как их дети столкнулись с травлей в школе.
Примадонна также заявила, что не чувствует себя предательницей Родины. Напротив, по её словам, это Родина предала её.
