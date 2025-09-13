Секрет в отсутствии страсти: Светлана Светикова удивила поклонников методом похудения

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Светикова, недавно ставшая мамой в третий раз, приятно удивила своих поклонников, быстро вернувшись в форму после родов. Всего через несколько недель после появления малыша на свет артистка стала весить 47 килограммов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сантиметр

По многочисленным просьбам подписчиков Светлана поделилась секретами своего стремительного преображения в личном Telegram-канале. Певица призналась, что одним из ключевых факторов является её полное отсутствие гастрономических пристрастий.

"Я не люблю есть, у меня нет к еде страсти никакой. Я ем только потому, что мне надо ходить, жить", — откровенно рассказала артистка.

Даже к сладостям Светлана относится с полным равнодушием, позволяя себе лишь изредка зефир в шоколаде. Певица также считает, что значительную роль в потере веса играет грудное вскармливание.

"Я думаю, что быстрый уход веса — на данный момент это уже 16 кг — это из-за молока. Оно достаточно много из меня забирает", — поделилась она.

В настоящее время рацион Светланы состоит из отварных овощей и мяса. Соль она полностью исключила из своего меню. А вот простая вода — это то, что певица пьёт в неограниченных количествах и очень любит. Также Светлана не отказывает себе в чашке кофе.