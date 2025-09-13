Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая ложка этих бактерий способна стереть с лица Земли 1,2 миллиарда человек
Люблю, но не заведу: три главные причины, почему люди отказываются от кошек, даже если обожают их
Опасная стабильность? Что скрывает рекордно низкая безработица
Цепи и люверсы объявили войну шаблонам: осень-зима 2025/2026 диктует новый манифест стиля
Антитренировки: фитнес-революция для тех, кто хочет худеть, ничего не делая
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета

Секрет в отсутствии страсти: Светлана Светикова удивила поклонников методом похудения

1:26
Шоу-бизнес

Светлана Светикова, недавно ставшая мамой в третий раз, приятно удивила своих поклонников, быстро вернувшись в форму после родов. Всего через несколько недель после появления малыша на свет артистка стала весить 47 килограммов.

Сантиметр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сантиметр

По многочисленным просьбам подписчиков Светлана поделилась секретами своего стремительного преображения в личном Telegram-канале. Певица призналась, что одним из ключевых факторов является её полное отсутствие гастрономических пристрастий.

"Я не люблю есть, у меня нет к еде страсти никакой. Я ем только потому, что мне надо ходить, жить", — откровенно рассказала артистка.

Даже к сладостям Светлана относится с полным равнодушием, позволяя себе лишь изредка зефир в шоколаде. Певица также считает, что значительную роль в потере веса играет грудное вскармливание.

"Я думаю, что быстрый уход веса — на данный момент это уже 16 кг — это из-за молока. Оно достаточно много из меня забирает", — поделилась она.

В настоящее время рацион Светланы состоит из отварных овощей и мяса. Соль она полностью исключила из своего меню. А вот простая вода — это то, что певица пьёт в неограниченных количествах и очень любит. Также Светлана не отказывает себе в чашке кофе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Общество
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета
Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет
Сколько стоит новый Focus: все подробности ценовой политики
Дело не в сорте: почему дорогой рис превращается в кашу, а дешёвый — в ресторанное блюдо
Уборка кошачьего лотка за 60 секунд — это реально: эта пошаговая инструкция изменит вашу жизнь
Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием
Тайный ингредиент красоты и здоровья: вот как лепестки роз и лаванды меняют вкус тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.