Московское метро содрогнулось от голоса Успенской: такого перформанса никто не ожидал

Неожиданное музыкальное событие произошло в московском метрополитене: знаменитая певица Любовь Успенская стала участницей проекта "Музыка в метро". Во время поездки в вагоне артистка решила порадовать пассажиров своим творчеством.
Как пишет Super, вместо привычного "Кабриолета" Любовь Успенская исполнила новую версию своего знаменитого хита, переделав его под тематику "Метрополитен". Это выступление вызвало настоящий восторг у пассажиров, которые с удовольствием снимали звезду на свои телефоны.
Помимо музыкального сюрприза, певица поделилась тёплыми воспоминаниями из своего детства. Она рассказала, как в школьные годы, увлекаясь своими мыслями, часто пропускала нужные остановки в трамваях и троллейбусах. С улыбкой она сравнила нынешнюю поездку в метро с полётом на самолете, отметив скорость и динамику движения.
"Надеюсь, здесь никто ничего не пропустит! Скоростная магистраль — мы летим, друзья! Такое ощущение, будто мы в самолёте", — не сдержала эмоций певица.
Любовь Успенская также с юмором заметила, что, несмотря на наличие свободных мест, все пассажиры в вагоне предпочли стоять, наблюдая за её выступлением.
