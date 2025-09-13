Московское метро содрогнулось от голоса Успенской: такого перформанса никто не ожидал

Шоу-бизнес

Неожиданное музыкальное событие произошло в московском метрополитене: знаменитая певица Любовь Успенская стала участницей проекта "Музыка в метро". Во время поездки в вагоне артистка решила порадовать пассажиров своим творчеством.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Любовь Успенская

Как пишет Super, вместо привычного "Кабриолета" Любовь Успенская исполнила новую версию своего знаменитого хита, переделав его под тематику "Метрополитен". Это выступление вызвало настоящий восторг у пассажиров, которые с удовольствием снимали звезду на свои телефоны.

Помимо музыкального сюрприза, певица поделилась тёплыми воспоминаниями из своего детства. Она рассказала, как в школьные годы, увлекаясь своими мыслями, часто пропускала нужные остановки в трамваях и троллейбусах. С улыбкой она сравнила нынешнюю поездку в метро с полётом на самолете, отметив скорость и динамику движения.

"Надеюсь, здесь никто ничего не пропустит! Скоростная магистраль — мы летим, друзья! Такое ощущение, будто мы в самолёте", — не сдержала эмоций певица.

Любовь Успенская также с юмором заметила, что, несмотря на наличие свободных мест, все пассажиры в вагоне предпочли стоять, наблюдая за её выступлением.