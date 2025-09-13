Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду
Простой рецепт — взрыв вкуса: всего 3 ингредиента превратят кабачки в объедение
Сверхновая на подходе: белый карлик V Стрельца готовится к космическому взрыву
Как рацион влияет на воспаления: научный взгляд на акне
Бастующие сотрудники Boeing в Сент-Луисе сказали нет: детали нового контракта
Душевная боль Стаса Пьехи: певец рассказал о причинах одиночества
Чеснок проснётся гигантом: три осенних подкормки, которые превратят зубчики в бочонки
125 тысяч человек насчитали миллионы крыльев — Британия побила рекорд наблюдений
Доска превращается в предателя: этот обычный инструмент ломает защиту пищи изнутри

Московское метро содрогнулось от голоса Успенской: такого перформанса никто не ожидал

1:22
Шоу-бизнес

Неожиданное музыкальное событие произошло в московском метрополитене: знаменитая певица Любовь Успенская стала участницей проекта "Музыка в метро". Во время поездки в вагоне артистка решила порадовать пассажиров своим творчеством.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Как пишет Super, вместо привычного "Кабриолета" Любовь Успенская исполнила новую версию своего знаменитого хита, переделав его под тематику "Метрополитен". Это выступление вызвало настоящий восторг у пассажиров, которые с удовольствием снимали звезду на свои телефоны.

Помимо музыкального сюрприза, певица поделилась тёплыми воспоминаниями из своего детства. Она рассказала, как в школьные годы, увлекаясь своими мыслями, часто пропускала нужные остановки в трамваях и троллейбусах. С улыбкой она сравнила нынешнюю поездку в метро с полётом на самолете, отметив скорость и динамику движения.

"Надеюсь, здесь никто ничего не пропустит! Скоростная магистраль — мы летим, друзья! Такое ощущение, будто мы в самолёте", — не сдержала эмоций певица.

Любовь Успенская также с юмором заметила, что, несмотря на наличие свободных мест, все пассажиры в вагоне предпочли стоять, наблюдая за её выступлением.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Экономика и бизнес
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Доска превращается в предателя: этот обычный инструмент ломает защиту пищи изнутри
Не дайте стулу вас сломать: 5 волшебных движений для здоровой спины и шеи
Московское метро содрогнулось от голоса Успенской: такого перформанса никто не ожидал
Toyota и Subaru бьют тревогу: неисправность компрессора угрожает безопасности водителей
Онлайн-шопинг превращается в отпуск: маркетплейс переписывает правила туризма
Не тратьте время зря: новые функции появятся в мобильных банках с 1 октября
Живые растения в ванной создают ощущение оазиса: интерьер преображается больших трат
Машины, что манят ценой и стилем, но превращаются в смертельный эксперимент
Винтаж в парфюмерии: духи с историей снова актуальны
Стальной принцип: почему Никас Сафронов даже за миллионы не стал повторять портрет Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.