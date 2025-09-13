Стальной принцип: почему Никас Сафронов даже за миллионы не стал повторять портрет Трампа

Шоу-бизнес

Никас Сафронов получил предложение из Соединённых Штатов Америки, касающееся создания копии своего ранее написанного портрета Дональда Трампа. Как стало известно изданию Life.ru, американская сторона была готова заплатить за эту работу внушительную сумму.

Фото: commons.wikimedia.org by Студия Никаса Сафронова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никас Сафронов

Несмотря на столь щедрое предложение, Никас Сафронов отказался от выполнения заказа. По его словам, для него, как для заслуженного художника Российской Федерации, подобное повторение работы было бы недопустимым. Художник подчеркнул, что его главная мотивация — это не финансовая выгода, а возможность радовать людей своим творчеством.

"Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор, но я не стал делать, это было бы крайне некорректно", — сказал Сафронов.

Стоит отметить, что оригинальный портрет Дональда Трампа, созданный Никасом Сафроновым, был подарен американскому лидеру весной текущего года через специального посланника.