Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему ненавидит блогеров, которые просят перечислять им деньги.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Кредитка

Станислав Садальский раскритиковал интернет-звёзд, которые живут за счёт денег подписчиков.

"Терпеть не могу попрошаек", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он напомнил слова из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", в которых содержался совет никогда ни у кого ничего не просить, а дожидаться того, чтобы сами предложили помощь.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что если блогер создаёт хороший контент, что ценители обязательно отблагодарят его материально.

"А клянчить донаты… кхм… зашкварно!" — выразил свою точку зрения Станислав Юрьевич.

Ранее Станислав Садальский высказался об интервью Аллы Пугачёвой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

