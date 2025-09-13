Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему ненавидит блогеров, которые просят перечислять им деньги.
Станислав Садальский раскритиковал интернет-звёзд, которые живут за счёт денег подписчиков.
"Терпеть не могу попрошаек", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он напомнил слова из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", в которых содержался совет никогда ни у кого ничего не просить, а дожидаться того, чтобы сами предложили помощь.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что если блогер создаёт хороший контент, что ценители обязательно отблагодарят его материально.
"А клянчить донаты… кхм… зашкварно!" — выразил свою точку зрения Станислав Юрьевич.
