В наш союз никто не верил: Яна Рудковская и Евгений Плющенко празднуют топазовую свадьбу

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко подвели итоги своего 16-летнего плодотворного брака.
Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях фото со своего бракосочетания с Евгением Плющенко.
"16 лет назад в наш союз никто не верил. Любите, верьте и поддерживайте друг друга", — написала Яна под кадрами в честь топазовой свадьбы.
Она напомнила о том, что за эти годы с супругом они прошли две Олимпиады. В их семье появились на свет два сына Александр и Арсений.
Отметила она и успех в деле обучения детей фигурному катанию. По её словам, в их частных ледовых аренах занимаются 500 детей из 14 стран мира.
Ранее Яна Рудковская рассказала историю своего знакомства с Евгением Плющенко.
