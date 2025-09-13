В наш союз никто не верил: Яна Рудковская и Евгений Плющенко празднуют топазовую свадьбу

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко подвели итоги своего 16-летнего плодотворного брака.

Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко

Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях фото со своего бракосочетания с Евгением Плющенко.

"16 лет назад в наш союз никто не верил. Любите, верьте и поддерживайте друг друга", — написала Яна под кадрами в честь топазовой свадьбы.

Она напомнила о том, что за эти годы с супругом они прошли две Олимпиады. В их семье появились на свет два сына Александр и Арсений.

Отметила она и успех в деле обучения детей фигурному катанию. По её словам, в их частных ледовых аренах занимаются 500 детей из 14 стран мира.

Ранее Яна Рудковская рассказала историю своего знакомства с Евгением Плющенко.