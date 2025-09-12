Возвращение в Москву: почему Киркоров таскает детей из Дубая в Россию и обратно

Певец Филипп Киркоров оказался очень нерешительным отцом — он то забирает детей из ОАЭ, то снова возвращает их в Дубай.

Филипп Киркоров удивляет интернет-пользователей своими переменчивыми решениями. Артист всё никак не может определиться с образованием детей.

В этом году Киркоров в очередной раз забрал 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина из Дубая, чтобы определить их учиться в московскую школу.

Сейчас, по словам короля российской эстрады, дочь и сын уже влились в школьную жизнь.

"Я думал будет сложнее, но пока претензий к детям нет", — цитирует слова певца издание 7Дней. ru.

Высказался артист о детях на юбилейном концерте Ларисы Долиной "В кругу друзей".

Ранее ходили слухи о том, что у Аллы-Виктории Киркорова возникли проблемы с дисциплиной в элитной школе в Дубае. Мартин, по словам певца, радует его успехами в учёбе, в отличие от сестры.

