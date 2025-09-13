Зависть без границ: Катя Гордон и Лера Кудрявцевой утёрли нос Сергею Шнурову

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Екатерина Гордон похвасталась тем, что их дуэт с Лерой Кудрявцевой оставил далеко позади Сергея Шнурова.

Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон
Фото: ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон

Екатерина Гордон опубликовала в своём Telegram-канале статистику по просмотрам. Она с гордостью подметила, что их дуэт с Кудрявцевой набрал 1 миллион просмотров, тогда как выступление лидера группы "Ленинград" посмотрели всего 24 тысячи человек.

"Были мы тут на Авторадио, пели, до нас пел Шнур. Статистика показывает, что коллаба с нами ему нужна больше чем нам", — выразила своё мнение Екатерина.

Гордон и Кудрявцева создали дуэт под названием "Зависть". Женщины поют песни, которые уже стали популярными. Среди их хитов "Дамы-за 30" и "Корпорат". Композиции молниеносно ушли в народ и стали обязательной частью юбилеев, свадеб и других мероприятий.

Ранее Екатерина Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
