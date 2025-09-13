Зависть без границ: Катя Гордон и Лера Кудрявцевой утёрли нос Сергею Шнурову

Екатерина Гордон похвасталась тем, что их дуэт с Лерой Кудрявцевой оставил далеко позади Сергея Шнурова.

Екатерина Гордон опубликовала в своём Telegram-канале статистику по просмотрам. Она с гордостью подметила, что их дуэт с Кудрявцевой набрал 1 миллион просмотров, тогда как выступление лидера группы "Ленинград" посмотрели всего 24 тысячи человек.

"Были мы тут на Авторадио, пели, до нас пел Шнур. Статистика показывает, что коллаба с нами ему нужна больше чем нам", — выразила своё мнение Екатерина.

Гордон и Кудрявцева создали дуэт под названием "Зависть". Женщины поют песни, которые уже стали популярными. Среди их хитов "Дамы-за 30" и "Корпорат". Композиции молниеносно ушли в народ и стали обязательной частью юбилеев, свадеб и других мероприятий.

