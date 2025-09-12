Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба
Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать
Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол
Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов
Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной
Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России
Клопу грозит гибель… — писала газета Вечерняя Москва 13 сентября 1932 года
Идеальный питомец для пожилого человека: каким он должен быть, чтобы дарить радость, а не проблемы
Утилизационный сбор по-новому: мощность двигателя может ударить по кошельку — кого ждёт неприятный сюрприз

Не гиперопекающая мама: Марина Федункив раскрыла особенности своего декрета

1:09
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала, почему опасается бросать публичную деятельность, несмотря на рождение ребёнка.

Актриса Марина Федункив
Фото: Вк-аккаунт Марины Федункив by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Марина Федункив

54-летняя Марина Федункив объяснила, что предвидела уже последствия своего вынужденного бездействия. Она убеждена, что если посвятит себя материнству полностью, то превратится в гиперопекающую мать. Это, по мнению звезды, не пойдёт на пользу её малышу. 

Отметила она и то, что трудовая деятельность держит её в тонусе, заставляет следить за самочувствием. Это должно, по её убеждению, помочь ей вырастить сына.

Она признала, что не обойдётся в деле воспитания наследника без посторонней помощи.

"Я понимала, что потребуется помощь со стороны, ведь быть лучшей мамой, которая абсолютно всё делает сама, не смогу в силу своей профессии", — цитирует слова звезды Газета.Ru.

Федункив подчеркнула, что её жизнь после рождения сына не превратится в день сурка.

Ранее Марина Федункив объяснила, почему скрывает сына от посторонних глаз.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Кисляк заставил ЦСКА раскошелиться: условия нового контракта — беспрецедентный случай для клуба
Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать
Народный вариант салата Цезарь, который не стыдно поставить даже на праздничный стол
Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов
Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной
Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России
Не гиперопекающая мама: Марина Федункив раскрыла особенности своего декрета
Клопу грозит гибель… — писала газета Вечерняя Москва 13 сентября 1932 года
Идеальный питомец для пожилого человека: каким он должен быть, чтобы дарить радость, а не проблемы
Утилизационный сбор по-новому: мощность двигателя может ударить по кошельку — кого ждёт неприятный сюрприз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.