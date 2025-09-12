Не гиперопекающая мама: Марина Федункив раскрыла особенности своего декрета

Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала, почему опасается бросать публичную деятельность, несмотря на рождение ребёнка.

54-летняя Марина Федункив объяснила, что предвидела уже последствия своего вынужденного бездействия. Она убеждена, что если посвятит себя материнству полностью, то превратится в гиперопекающую мать. Это, по мнению звезды, не пойдёт на пользу её малышу.

Отметила она и то, что трудовая деятельность держит её в тонусе, заставляет следить за самочувствием. Это должно, по её убеждению, помочь ей вырастить сына.

Она признала, что не обойдётся в деле воспитания наследника без посторонней помощи.

"Я понимала, что потребуется помощь со стороны, ведь быть лучшей мамой, которая абсолютно всё делает сама, не смогу в силу своей профессии", — цитирует слова звезды Газета.Ru.

Федункив подчеркнула, что её жизнь после рождения сына не превратится в день сурка.

