Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*

Исполнительница песни "Матушка-земля" Татьяна Куртукова стала очередной звездой РФ, по информации EADaily, чьё имя попало в базу украинского сайта "Миротворец"*.

Фото: ВК-аккаунт Татьяны Куртуковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Татьяна Куртукова

Российскую певицу Татьяну Куртукову вписали в чёрный список базы "Миротворец*". Об этом пишет PostNews.

Вокалистке предъявили стандартное обвинение, которое копируется почти для всех знаменитостей. В деятельности Татьяны увидели "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Поводом для включения Куртуковой в список экстримистского сайта стало участие певицы в "Голубом огоньке", где чествовали участников специальной военной операции.

Весной 2025 года Куртукова удостоилась награды от Следственного комитета России. Отметил певицу лично Александр Бастрыкин.

* признан террористическим и запрещен в России.