Исполнительница песни "Матушка-земля" Татьяна Куртукова стала очередной звездой РФ, по информации EADaily, чьё имя попало в базу украинского сайта "Миротворец"*.
Российскую певицу Татьяну Куртукову вписали в чёрный список базы "Миротворец*". Об этом пишет PostNews.
Вокалистке предъявили стандартное обвинение, которое копируется почти для всех знаменитостей. В деятельности Татьяны увидели "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Поводом для включения Куртуковой в список экстримистского сайта стало участие певицы в "Голубом огоньке", где чествовали участников специальной военной операции.
Весной 2025 года Куртукова удостоилась награды от Следственного комитета России. Отметил певицу лично Александр Бастрыкин.
* признан террористическим и запрещен в России.
