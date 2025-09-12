Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*

Шоу-бизнес

Исполнительница песни "Матушка-земля" Татьяна Куртукова стала очередной звездой РФ, по информации EADaily, чьё имя попало в базу украинского сайта "Миротворец"*.

Певица Татьяна Куртукова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Куртуковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Куртукова

Российскую певицу Татьяну Куртукову вписали в чёрный список базы "Миротворец*". Об этом пишет PostNews.

Вокалистке предъявили стандартное обвинение, которое копируется почти для всех знаменитостей. В деятельности Татьяны увидели "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Поводом для включения Куртуковой в список экстримистского сайта стало участие певицы в "Голубом огоньке", где чествовали участников специальной военной операции.

Весной 2025 года Куртукова удостоилась награды от Следственного комитета России. Отметил певицу лично Александр Бастрыкин. 

* признан террористическим и запрещен в России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
