Кто выдавил Пугачёву из России? Ширвиндт отчитал обидчиков Примадонны

Телеведущий Михаил Ширвиндт пригрозил кармой тем, кто вынудил Аллу Пугачёву покинуть Родину.

Михаил Ширвиндт рассказал, что посмотрел новое интервью Аллы Пугачёвой Екатерине Гордеевой*. Он поделился своим мнением от увиденного в социальных сетях.

"Это ужасно, что человек выдающегося таланта, звезда Советского союза, звезда России Алла Пугачёва вынуждена была покинуть Родину. Её выдавили", — сказал Михаил.

Телеведущий уверен, что это сделали люди, которые всё время придумывают новые запреты. Он убеждён, что такие действия запретителям "аукнутся".

Ширвиндт напомнил любителям запрещать о благородстве, доброте и великодушии. Он напомнил старый анекдот о том, что Леонид Брежнев - это политический деятель времён Аллы Пугачёвой.

