Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III

Принц Гарри испытывает чувство раскаяния относительно недавних действий, направленных против британской короны, а его недавняя командировка в Соединённое Королевство стала попыткой налаживания контакта с родными.

Именно такую версию приводят близкие к двору информаторы изданию Daily Mail. До этого момента 40-летний потомок Виндзоров провёл почти два года вдали от отчего дома, но недавно всё же рискнул встретиться лицом к лицу со своим родным отцом — королём Карлом III.

Встреча прошла дружелюбно и длилась около часа. По слухам, младший сын главы королевства показывал отцу снимки малышей — шестилетнего Арчи и четырехлетней Лилибет.

Король сам выражал желание сблизиться с наследником и насладиться обществом любимых внуков, однако эксперты считают, что подобные попытки наладить отношения будут восприниматься негативно общественностью.

Инсайдеры предупреждают, что положение Гарри весьма шатко и требует огромной выдержки.

"Чарльз не только отец, но и монарх, и я опасаюсь, что он совершает ошибку, умиротворяя Гарри после его ужасного поведения по отношению к королевской семье — в частности, к королеве Камилле, которая была оклеветана в мемуарах герцога, а также к принцу Уильяму и Кэтрин", — пишет журналист Ричард Эден на страницах издания.

Гарри не могут простить его мемуары и литературные творения его супруги Меган Маркл, в котором они очень резко раскритиковали представителей королевской династии.

