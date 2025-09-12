Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III

1:36
Шоу-бизнес

Принц Гарри испытывает чувство раскаяния относительно недавних действий, направленных против британской короны, а его недавняя командировка в Соединённое Королевство стала попыткой налаживания контакта с родными.

Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Фан-аккаунт Меган Маркл ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Гарри и Меган Маркл

Именно такую версию приводят близкие к двору информаторы изданию Daily Mail. До этого момента 40-летний потомок Виндзоров провёл почти два года вдали от отчего дома, но недавно всё же рискнул встретиться лицом к лицу со своим родным отцом — королём Карлом III.

Встреча прошла дружелюбно и длилась около часа. По слухам, младший сын главы королевства показывал отцу снимки малышей  —  шестилетнего Арчи и четырехлетней Лилибет.

Король сам выражал желание сблизиться с наследником и насладиться обществом любимых внуков, однако эксперты считают, что подобные попытки наладить отношения будут восприниматься негативно общественностью.

Инсайдеры предупреждают, что положение Гарри весьма шатко и требует огромной выдержки.

"Чарльз не только отец, но и монарх, и я опасаюсь, что он совершает ошибку, умиротворяя Гарри после его ужасного поведения по отношению к королевской семье — в частности, к королеве Камилле, которая была оклеветана в мемуарах герцога, а также к принцу Уильяму и Кэтрин", — пишет журналист Ричард Эден на страницах издания.

Гарри не могут простить его мемуары и литературные творения его супруги Меган Маркл, в котором они очень резко раскритиковали представителей королевской династии.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
