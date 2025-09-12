Вытащил счастливый билет: почему Шаману повезло с жеребьёвкой Интервидения — мнение Клавы Коки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Клава Кока объяснила, почему ей кажется, что певцу Шаману (настоящее имя —  Ярослав Дронов) повезло на жеребьёвке участников музыкального конкурса "Интервидение".

Клава Кока порадовалась за Ярослава Дронова, который будет выступать по счёту девятым на международном песенном конкурсе.

"Удобнее всего с точки зрения артистизма с 7 по 10 номер. Ты в серединке, не в самом начале, можно подготовиться и посмотреть другие номера", — цитирует слова Коки "СтарХит".

Сам Шаман тоже рад результатам жеребьёвки. При этом он считает, что главное всё же не число, а качество выступления. Артист надеется, что достойно представит Россию.

Перед выходом на сцену Дронов, по его признанию, осеняет себя крестным знаменем трижды. Он уверен, что это помогает ему на сцене.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
