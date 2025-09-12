Вытащил счастливый билет: почему Шаману повезло с жеребьёвкой Интервидения — мнение Клавы Коки

Шоу-бизнес

Певица Клава Кока объяснила, почему ей кажется, что певцу Шаману (настоящее имя — Ярослав Дронов) повезло на жеребьёвке участников музыкального конкурса "Интервидение".

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

Клава Кока порадовалась за Ярослава Дронова, который будет выступать по счёту девятым на международном песенном конкурсе.

"Удобнее всего с точки зрения артистизма с 7 по 10 номер. Ты в серединке, не в самом начале, можно подготовиться и посмотреть другие номера", — цитирует слова Коки "СтарХит".

Сам Шаман тоже рад результатам жеребьёвки. При этом он считает, что главное всё же не число, а качество выступления. Артист надеется, что достойно представит Россию.

Перед выходом на сцену Дронов, по его признанию, осеняет себя крестным знаменем трижды. Он уверен, что это помогает ему на сцене.