Вытащил счастливый билет: почему Шаману повезло с жеребьёвкой Интервидения — мнение Клавы Коки

Певица Клава Кока объяснила, почему ей кажется, что певцу Шаману (настоящее имя — Ярослав Дронов) повезло на жеребьёвке участников музыкального конкурса "Интервидение".
Клава Кока порадовалась за Ярослава Дронова, который будет выступать по счёту девятым на международном песенном конкурсе.
"Удобнее всего с точки зрения артистизма с 7 по 10 номер. Ты в серединке, не в самом начале, можно подготовиться и посмотреть другие номера", — цитирует слова Коки "СтарХит".
Сам Шаман тоже рад результатам жеребьёвки. При этом он считает, что главное всё же не число, а качество выступления. Артист надеется, что достойно представит Россию.
Перед выходом на сцену Дронов, по его признанию, осеняет себя крестным знаменем трижды. Он уверен, что это помогает ему на сцене.
