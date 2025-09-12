Фанаты замерли: станет ли Киллиан Мёрфи новым Волан-де-Мортом в Гарри Поттере — откровение актёра

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи ответил на слухи относительно своего участия в сериальной перезагрузке "Гарри Поттера".
В беседе с ведущим подкаста Happy Sad Confused Киллиан Мёрфи раскрыл, что услышал о проекте от собственных детей. Поклонники истории о мальчике-волшебнике хотели бы видеть отца в роли тёмного лорда Волан-де-Морта.
Однако сам артист абсолютно не осведомлён о производстве сериала и никаких обсуждений с руководством телеканала HBO не проводил.
"Я слишком привязан к своему носу", — шутливо высказался Киллиан.
Фанаты легендарной картины считают, что никому не удастся превзойти игру Рэйфа Файнса, воплотившего образ главного антагониста саги, ведь этот герой стал настоящей иконой.
Персонаж появится уже в первой серии перезагрузки "Гарри Поттера". Предположительно, личность исполнителя уже определена, но продюсерами принято решение держать её в тайне вплоть до выхода проекта.
Каждый сезон грядущего сериала будет соответствовать отдельной книге, что позволит детально раскрыть сюжетные линии, прежде не включенные в фильм.
Ранее Дэниел Рэдклифф высказался об участии в сериале о Гарри Поттере знакомого актёра.
