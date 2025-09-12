Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды

Оперная певица Аида Гарифуллина призвала поклонников смотреть прямой эфир музыкального конкурса "Интервидение", сопроводив свой пост снимком с супругом, певцом Алексеем Воробьёвым.
Гарифуллина порадовала подписчиков редкой фотографией, на которой они запечатлены с Воробьёвым в Самарканде, где у 37-летней звезды оперы состоялось выступление. Аида позировала в изумрудном платье с глубоким декольте и боа из перьев. Публика отметила, что пара хорошо смотрится рядом друг с другом.
37-летний Воробьёв и Гарифуллина вступили в брак весной 2025 года. Влюбленные долго скрывали от публики свой союз, однако спустя время всё же стали делиться семейным контентом.
Ранее Аида состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным.
Лера Кудрявцева усомнилась в том, что Аида Гарифуллина сделала правильный выбор, выбрав в мужья Алексея Воробьёва. Телеведущая недоумевает, что певица нашла в Воробьёве.
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.