Шаман и жеребьёвка Интервидения: какой номер достался России

0:49
Шоу-бизнес

Российский певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступит под девятым номером в финале международного конкурса "Интервидение". Жеребьёвка участников состоялась в московском национальном центре "Россия".

Шаман на VK-Фест
Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман на VK-Фест

Право первого выступления досталось представительнице Кубы Сулеме Иглесиас Саласар. Конкурс пройдёт на сцене "ВТБ Арены" в Москве согласно указу президента России.

Для своего выступления Шаман подготовил композицию, написанную продюсером Максимом Фадеевым. Трансляцию мероприятия будут вести в прямом эфире.

В конкурсе примут участие представители 19 стран, включая Белоруссию, Китай, Индию и Казахстан. Также заявки подали артисты из США и Саудовской Аравии.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — 10-й конкурс песни «Интервидение», который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве». 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
