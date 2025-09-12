Тайны прошлого Кати Гордон: какие неожиданные уроки от экс-мужа Сергея Жорина изменили её жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрист Екатерина Гордон рассказала, что она почерпнула для жизненного опыта в отношениях с двумя своими экс-мужьями.

Екатерина Гордон с теплом отзывается о своих бывших супругах, каждый из которых что-то ей дал в этой жизни.

Она отметила, что её экс-муж, телеведущий Александр Гордон является добрым и умным человеком. С ним, по её признанию, они любили выпить.

"Мы всегда были чуть подшофе", — отметила Екатерина в беседе в Еленой Хангой.

Юрист добавила, что отношения с ведущим завершились, поскольку в какой-то момент она "просто пошла своей дорогой".

Гордон объяснила, что её бывший муж, адвокат Сергей Жорин сделал из неё настоящего бойца и профессионала в юридической сфере. Он признала, что он помог ей раскрыться.

"У каждого человека, которому в этой жизни предназначен рост, должен быть какой-то персонаж, о которого он просто в труху разобьется", — высказалась Гордон.

В 2022 году Гордон в третий раз вышла замуж за бизнесмена Виктора Харкалиса. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
