Затаённая обида Примадонны: почему Пугачёва отвернулась от Николаева – вся правда всплыла наружу

Певица Алла Пугачёва выразила обиду на композитора Игоря Николаева из-за недостаточного внимания к своей персоне. Об этом сообщил музыкальный критик Павел Рудченко.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По словам эксперта, Примадонна ожидает постоянного присутствия в информационном поле. Особое значение она придаёт упоминаниям среди артистов своего поколения.

"Пугачёва привыкла нести себя как примадонна в информационном поле. Все главные новости должны быть связаны с ней. Когда её не упоминают, наступает позиция "обиженки"", — цитирует Рудченко NEWS.ru.

Конфликт возник после того, как Николаев не упомянул Пугачёву во время одного из публичных выступлений. Это стало причиной прекращения их многолетнего творческого общения.

Ранее Пугачёва заявила о разочаровании в поведении композитора. Артистка сообщила о нежелании поддерживать с ним дальнейшие отношения.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

