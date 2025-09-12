Так выглядит счастье: Ида Галич нежно обратилась к жениху в особый день — эти слова трогают до слёз

Блогер Ида Галич поделилась с подписчиками причинами своего женского счастья. Она перечислила достоинства своего возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича.
Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале серию романтических снимков со своим избранником.
"Наверное, если бы не ты, я бы может и не поверила, что в таком сознательном возрасте можно влюбиться, как девчонка", — написала под кадрами Ида.
Звезда интернета отметила, что в женихе ей нравится всё. Особенно Иде приятно путешествовать с мужчиной по самым опасным местам планеты, включая Антарктиду и проснувшиеся вулканы.
"Ты прекрасный отец, любящий друг для Лео, хороший сын и лучший муж", — обратилась к Олегу Ида.
Такие слова она адресовала избраннику в честь его дня рождения. Вместе они воспитывают общую дочь Таню, а также сына Галич Лео от первого брака. В доме Галич живёт также дочка Ледвича от предыдущего брака.
