Так выглядит счастье: Ида Галич нежно обратилась к жениху в особый день — эти слова трогают до слёз

Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поделилась с подписчиками причинами своего женского счастья. Она перечислила достоинства своего возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич с женихом Олегом Ледвичем

Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале серию романтических снимков со своим избранником.

"Наверное, если бы не ты, я бы может и не поверила, что в таком сознательном возрасте можно влюбиться, как девчонка", — написала под кадрами Ида.

Звезда интернета отметила, что в женихе ей нравится всё. Особенно Иде приятно путешествовать с мужчиной по самым опасным местам планеты, включая Антарктиду и проснувшиеся вулканы.

"Ты прекрасный отец, любящий друг для Лео, хороший сын и лучший муж", — обратилась к Олегу Ида.

Такие слова она адресовала избраннику в честь его дня рождения. Вместе они воспитывают общую дочь Таню, а также сына Галич Лео от первого брака. В доме Галич живёт также дочка Ледвича от предыдущего брака.