Не повторяйте ошибку Пригожина: Андрей Разин дал советы туристам в Турции

Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин объяснил, какую ошибку совершил его коллега Иосиф Пригожин, лишившийся крупной суммы денег из-за обмана таксиста.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Таксист

Андрей Разин отреагировал на новость о потере Иосифом Пригожиным миллиона рублей в Турции. Продюсера обманул мошенник, прикинувшийся таксистом.

Умудрённый опытом Андрей Разин дал рекомендации туристам, приезжающим в Турцию.

"Покупайте турецкие лиры в аэропорту и расплачивайтесь наличными. Ни в коем случае не платите картой таксистам — это может привести к неприятностям", — отметил Разин.

Продюсер "Ласкового мая" отметил, что ему жаль Пригожина, которого так обманули. Он назвал Иосифа умным и ответственным человеком и напомнил о том, что Пригожин когда-то работал у него администратором.