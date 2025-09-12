Не повторяйте ошибку Пригожина: Андрей Разин дал советы туристам в Турции

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин объяснил, какую ошибку совершил его коллега Иосиф Пригожин, лишившийся крупной суммы денег из-за обмана таксиста.
Андрей Разин отреагировал на новость о потере Иосифом Пригожиным миллиона рублей в Турции. Продюсера обманул мошенник, прикинувшийся таксистом.
Умудрённый опытом Андрей Разин дал рекомендации туристам, приезжающим в Турцию.
"Покупайте турецкие лиры в аэропорту и расплачивайтесь наличными. Ни в коем случае не платите картой таксистам — это может привести к неприятностям", — отметил Разин.
Продюсер "Ласкового мая" отметил, что ему жаль Пригожина, которого так обманули. Он назвал Иосифа умным и ответственным человеком и напомнил о том, что Пригожин когда-то работал у него администратором.
