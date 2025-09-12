Страшная правда о гель-лаках: Погребняк предупредила об их угрозе для женского здоровья

Блогер Мария Погребняк поделилась новостями из мира науки. Она рассказала, что некоторые лаки для ногтей пагубно влияют на женское здоровье.
Мария рассказала, что в Евросоюзе запретили использовать гель-лаки с компонентом ТРО (полное название вещества — триметилбензоил дифенилфосфин оксид, оно используется в качестве фотоинициатора для отверждения геля под воздействием ультрафиолетовых или светодиодных ламп. — Прим. ред ).
По словам блогера, опыты на животных продемонстрировали токсичность данных гель-лаков.
"Есть предположение, что лаки с ТРО ведут к бесплодию", — написала Мария в своём Telegram-канале.
При этом знаменитость отметила, что сама обожает покрывать ногти таким лаком. Она посоветовала женщинам проверять их состав перед нанесением. Рекомендуется обращать внимание на гель-лаки с пометками "5-Free", "9-Free" или "без токсичных элементов".
"Красота не должна стоить такого риска!" — высказала своё мнение Погребняк.
