Страшная правда о гель-лаках: Погребняк предупредила об их угрозе для женского здоровья

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк поделилась новостями из мира науки. Она рассказала, что некоторые лаки для ногтей пагубно влияют на женское здоровье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Мария рассказала, что в Евросоюзе запретили использовать гель-лаки с компонентом ТРО (полное название вещества — триметилбензоил дифенилфосфин оксид, оно используется в качестве фотоинициатора для отверждения геля под воздействием ультрафиолетовых или светодиодных ламп. — Прим. ред ). 

По словам блогера, опыты на животных продемонстрировали токсичность данных гель-лаков.

"Есть предположение, что лаки с ТРО ведут к бесплодию", — написала Мария в своём Telegram-канале.

При этом знаменитость отметила, что сама обожает покрывать ногти таким лаком. Она посоветовала женщинам проверять их состав перед нанесением. Рекомендуется обращать внимание на гель-лаки с пометками "5-Free", "9-Free" или "без токсичных элементов".

"Красота не должна стоить такого риска!" — высказала своё мнение Погребняк.

Ранее Мария Погребняк упрекнула Аллу Пугачёву в несостыковках после редкого интервью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
