Танцор Булановой удивил публику: его реакция на критику Аллы Пугачёвой стала откровением

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Один из участников подтанцовки певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля прокомментировал слова Аллы Пугачёвой, которая усомнилась в профессионализме хореографов.

Фото: Инстаграм Дмитрия Берегули by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танцор Дмитрий Берегуля

Дмитрий Берегуля записал видео в социальных сетях, в котором признался, что ему лестно внимание самой Аллы Борисовны.

Танцор также прокомментировал слова Примадонны об их непрофессионализме, сделав это довольно сдержанно.

"Почему-то она решила, что мы непрофессионалы. Видимо ей виднее, и каждый имеет право на своё мнение", — отметил танцор, заверив, что к критике они относятся с улыбкой.

Берегуля напомнил, что уже 25 лет танцует на сцене. Он подчеркнул, что главной звездой является Татьяна Буланова.

Ранее Алла Пугачёва сравнила танцоров Булановой с простыми зрителями, которые вышли на сцену, чтобы поддержать артистку.