Танцор Булановой удивил публику: его реакция на критику Аллы Пугачёвой стала откровением

Один из участников подтанцовки певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля прокомментировал слова Аллы Пугачёвой, которая усомнилась в профессионализме хореографов.
Дмитрий Берегуля записал видео в социальных сетях, в котором признался, что ему лестно внимание самой Аллы Борисовны.
Танцор также прокомментировал слова Примадонны об их непрофессионализме, сделав это довольно сдержанно.
"Почему-то она решила, что мы непрофессионалы. Видимо ей виднее, и каждый имеет право на своё мнение", — отметил танцор, заверив, что к критике они относятся с улыбкой.
Берегуля напомнил, что уже 25 лет танцует на сцене. Он подчеркнул, что главной звездой является Татьяна Буланова.
Ранее Алла Пугачёва сравнила танцоров Булановой с простыми зрителями, которые вышли на сцену, чтобы поддержать артистку.
