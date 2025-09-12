Люди продают имущество: Лоза отреагировал на предсказание о конце света в сентябре

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, что он думает о пророчестве, согласно которому конец света настанет уже 24 сентября 2025 года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лунный кратер и восход Земли

Юрий Лоза обратил внимание на новость о том, что священник из южной Африки Джошуа Мхлакела предсказал пришествие Иисуса Христа через две недели, что ознаменует собой конец света.

Певец отметил, что поверившие священнику люди уже начали распродавать своё имущество.

Автор и исполнитель хита "Плот" напомнил, что подобных пророчеств в истории человечества было очень много, и все они не сбывались. Он уверен, что пророк-самозванец скоро уйдёт в тень после своего ложного предзнаменования.

"В священных книгах написано, что всё произойдёт внезапно, без какого-либо предупреждения. Поживём — увидим", — напомнил Юрий Эдуардович.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал финал музыкального конкурса "Новая волна".