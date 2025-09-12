Валерия в цифрах: три хита от Иосифа Пригожина, которые он считает главными

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, какие песни считает главными в творчестве певицы Валерии.
Журналисты предложили Иосифу Пригожину выделить три главных хита Валерии, которые стоило бы оставить при условии, что перед продюсером поставили такой ограничитель.
Супруг артистки отметил, что в репертуаре Валерии есть такое понятие как визитная карточка. По его мнению, в этот список входят песни "Самолёт" и "Часики".
Он отметил, что третью композицию ему выбрать очень сложно, так как у звезды есть много замечательных песен. После недолгих колебаний он назвал хит "Нежность моя".
Ранее Пригожин осадил Станислава Садальского за нападки на Валерию и Николая Баскова.
Уточнения
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший "Продюсер года".
