Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна осенняя ошибка разрушает весь весенний сад: вот как не повторить чужие провалы
Дорожные правила изменились: эти неожиданные знаки могут обернуться штрафами и проблемами
Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно
Туризм в США на грани краха: увеличения сборов до 250 долларов отпугнут туристов
Пюре как в мишленовском ресторане: теперь его можно сделать дома за 5 минут, если знать один нюанс
Секрет тысячелетий: зачем лошадям до сих пор надевают железные ботинки
Как неприватизированная квартира ограничивает ваши права: что нужно знать каждому нанимателю
Повторяющийся узор превращает стены в загадку — и комната перестаёт быть привычной
Как не убить новое авто: самые распространённые ошибки, которые быстро изнашивают машину

Николай Расторгуев хотел ударить журналиста: какой вопрос вывел из себя певца

0:52
Шоу-бизнес

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев отчитал представителя СМИ за бестактный вопрос.

Певец Николай Расторгуев
Фото: ВК-аккаунт Николая Расторгуева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Николай Расторгуев

Николай Расторгует вышел из себя, услышав вопрос журналиста про деньги. Он посчитал это любопытство непозволительным.

Певец объяснил спрашивающему, что такие вопросы задавать нельзя ни при каких обстоятельствах.

"Никогда никому не задавай такие вопросы. Это тупизм. Это просто неприлично. Вообще о деньгах говорить неприлично — гонорары и так далее. Не ваше это собачье дело", — приводит слова артиста Popcake.

Стоящая рядом журналистка призналась, что ждала, что Расторгуев ударит её коллегу.

"Хотелось, честно", — признался певец.

Ранее певец Леонид Агутин обругал юного журналиста за неправильно заданный ему вопрос. 

Уточнения

Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Глажка воротников и манжет станет удовольствием: на помощь придёт секретный ингредиент из кухни
Мексиканская революция во вкусе: сеть ресторанов уличной еды Coyo Taco готовится удивить Британию
Медведь вскроет машину, как консервную банку: как снизить риск звериного ограбления на природе
Автомобиль скрывает виновника: вот что на самом деле вызывает постоянное запотевание стёкол
Что подходит одной собаке, покалечит другую: как выбрать безопасное развлечение для вашего питомца
Огурцы, которые живут дольше: заготовьте семена и забудьте про магазинные пакетики
Потрясающее возвращение: Марго Робби в голом платье покорила красную дорожку после родов
Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд
Хотите, чтобы на кухне поместилась вся семья? Ошибка в выборе формы стоит вам этого комфорта
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.