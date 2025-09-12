Николай Расторгуев хотел ударить журналиста: какой вопрос вывел из себя певца

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев отчитал представителя СМИ за бестактный вопрос.
Николай Расторгует вышел из себя, услышав вопрос журналиста про деньги. Он посчитал это любопытство непозволительным.
Певец объяснил спрашивающему, что такие вопросы задавать нельзя ни при каких обстоятельствах.
"Никогда никому не задавай такие вопросы. Это тупизм. Это просто неприлично. Вообще о деньгах говорить неприлично — гонорары и так далее. Не ваше это собачье дело", — приводит слова артиста Popcake.
Стоящая рядом журналистка призналась, что ждала, что Расторгуев ударит её коллегу.
"Хотелось, честно", — признался певец.
Ранее певец Леонид Агутин обругал юного журналиста за неправильно заданный ему вопрос.
Уточнения
Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014).
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.