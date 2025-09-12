Потрясающее возвращение: Марго Робби в голом платье покорила красную дорожку после родов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Марго Робби посетила лондонскую премьеру кинокартины в наряде, который приковал взгляды поклонников.

Актриса Марго Робби
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Марго Робби

Марго Робби вышла в свет, чтобы презентовать новый фильм "Большое, смелое, красивое путешествие" со своим участием. На светском рауте был её коллега по съёмкам Колин Фаррелл, однако "голое" платье 35-летней актрисы обеспечило ей полное внимание публики.

На красной дорожке актриса, которая стала выходить в свет после родов, выбрала кутюрное прозрачное платье бренда Armani Privé, украшенное драгоценными камнями. Дополняли лук серьги с бриллиантами и босоножки серебряного оттенка. Сетевые остряки уже назвали образ Марго "скином девушки Канье Уэста".

49-летний Фаррелл нарядился в песочный плащ, накинутый на белую рубашку с галстуком и тёмные брюки.

Осенью 2024 года у Марго Робби и её мужа, британского продюсера и актёра Тома Акерли появился на свет первенец. Актриса долго откладывала своё материнство из-за многочисленных съёмок.

После успеха картины "Барби", в котором она исполнила центральную роль, звезда заявила о перерыве в карьере.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
