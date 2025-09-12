Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Патриархальное воспитание: Олеся Иванченко рассказала, за что ей очень стыдно в своей жизни

Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко призналась, с какой сфере жизни она совершенно беспомощна.

Ведущие Дмитрий Журавлёв и Олеся Иванченко
Фото: ВК-аккаунт Олеси Иванченко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ведущие Дмитрий Журавлёв и Олеся Иванченко

Олеся Иванченко добилась заметных успехов в шоу-бизнесе. Она хорошо зарабатывает, но из-за занятости у неё совершенно не остаётся времени на бытовые дела.

Астролог-самоучка объяснила, что все домашние дела у неё получаются очень плохо. Олеся вспомнила, что мама берегла её от работы по дому настолько, что она долгое время даже не умела включать стиральную машину.

Иванченко объяснила, что готовить она умеет, однако делает это очень редко.

"Я росла в патриархальной семье, где мама сорок лет папе на завод собирала судочки. Я испытываю стыд, что я в бытовом плане не до конца состоятельна", — рассказала Олеся в интервью Надежде Стрелец.

Ранее Прохор Шаляпин в шоу "Натальная карта", рассказал, как выбирает женщине подарки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
