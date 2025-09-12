Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве

Дизайнера Артемия Лебедева глубоко разочаровала Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.
Артемий Лебедев пожалел о своём посещении выставки Cosmoscow.
"Я человек простой — смотрю на искусство как плебей. Хочется вешать на стенку — вешаю. Не хочется — не покупаю", — написал Артемий в социальных сетях.
Он заявил, что на выставке совершенно нечего было выбрать.
"Одно кривляние и скукота", — выразил своё мнение Лебедев.
Похвалил он только стенд с гречкой "Мистраль". Артемий пожалел о том, что не смог закупиться на выставке гречневой крупой.
Лебедев в качестве доказательства никчёмности выставки прикрепил фото, на котором люди, по его словам, выстроились в очередь за спиртными напитками.
Уточнения
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
