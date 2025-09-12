Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве

Шоу-бизнес

Дизайнера Артемия Лебедева глубоко разочаровала Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.

Выставка Cosmoscow
Фото: Инстаграм Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выставка Cosmoscow

Артемий Лебедев пожалел о своём посещении выставки Cosmoscow.

"Я человек простой — смотрю на искусство как плебей. Хочется вешать на стенку — вешаю. Не хочется — не покупаю", — написал Артемий в социальных сетях.

Он заявил, что на выставке совершенно нечего было выбрать.

"Одно кривляние и скукота", — выразил своё мнение Лебедев.

Похвалил он только стенд с гречкой "Мистраль". Артемий пожалел о том, что не смог закупиться на выставке гречневой крупой.

Лебедев в качестве доказательства никчёмности выставки прикрепил фото, на котором люди, по его словам, выстроились в очередь за спиртными напитками.

Ранее Артемий Лебедев нашёл неожиданный символ в храме Вооружённых Сил России.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
