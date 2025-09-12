18 лет в тени: Алсу рассказала о зависимости от мужа и возвращении к жизни

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу призналась, что после развода с мужем училась жить в социуме заново, так как супруг отрезал её от любой деятельности, кроме домашних дел.

Фото: ВК-аккаунт певицы Алсу by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алсу

Алсу в интервью Вадиму Вернику рассказала, что превратилась в домохозяйку, которая жила в полной зависимости от мужа, бизнесмена Яна Абрамова. 18 лет брака, по словам певицы, она забыла о гастролях и корпоративов, так как супруг был против такой работы.

"Что тебе ещё надо? У тебя и так всё есть", — говорил муж. И так получалось, что я была зависима от него. Ян не хотел, чтобы я работала", — цитирует слова звезды Telegram-канале "Светский хроник"

В сорок лет исполнительнице хита "Зимний сон" пришлось учиться жить с нуля. Она стала самостоятельно вносить квартплату и оплачивать налоги.

Ранее Прохор Шаляпин выразил уверенность в том, что Алсу не создана для работы. Он назвал певицу нежной и утончённой.