18 лет в тени: Алсу рассказала о зависимости от мужа и возвращении к жизни

Певица Алсу призналась, что после развода с мужем училась жить в социуме заново, так как супруг отрезал её от любой деятельности, кроме домашних дел.
Алсу в интервью Вадиму Вернику рассказала, что превратилась в домохозяйку, которая жила в полной зависимости от мужа, бизнесмена Яна Абрамова. 18 лет брака, по словам певицы, она забыла о гастролях и корпоративов, так как супруг был против такой работы.
"Что тебе ещё надо? У тебя и так всё есть", — говорил муж. И так получалось, что я была зависима от него. Ян не хотел, чтобы я работала", — цитирует слова звезды Telegram-канале "Светский хроник"
В сорок лет исполнительнице хита "Зимний сон" пришлось учиться жить с нуля. Она стала самостоятельно вносить квартплату и оплачивать налоги.
Ранее Прохор Шаляпин выразил уверенность в том, что Алсу не создана для работы. Он назвал певицу нежной и утончённой.
