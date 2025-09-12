Четыре — это только начало: Погребняк раскрыла, что подтолкнуло её к мысли о пятом ребёнке

Известная модель и блогер Мария Погребняк поделилась своими мыслями о возможности появления пятого ребёнка в семье. В сентябре 2024 года она стала мамой в четвёртый раз, родив сына от своего нового супруга, с которым они узаконили отношения в том же году. Поначалу Марию настораживало, что её избранник не имел опыта семейной жизни до их встречи, но со временем она поняла, что это совершенно не мешает ему быть идеальным мужем и отцом.

Плюшевый мишка

По словам модели, её муж активно участвует в жизни их сына, стараясь проводить с ним как можно больше времени. Даже встречаясь с друзьями, он старается долго не засиживаться, помня, что его ждёт малыш.

"Он скорее спешит домой, чтобы обнять Володю, сделать ему массаж, сам его купает. Для этого каждый день приезжает домой к девяти вечера. Даже если его позвали в гости друзья, он говорит: "До 20:30 я весь ваш, а потом мне надо к ребёнку", — рассказала Мария в беседе с kp.ru.

Видя такую поддержку и любовь, она начала размышлять о расширении семьи. Знаменитость отметила, что её супруг тоже положительно относится к идее о пополнении.

"Я всерьёз задумалась, может, мне пойти за пятым ребёнком. С таким внимательным и заботливым мужем грех не рожать. У нас уже получилось одно маленькое чудо. Хочется, чтобы таких чудес в семье было как можно больше", — поделилась Мария.