Не только красота: что делает Инес де Рамон идеальной парой для Брэда Питта

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С 2022 года звезда Голливуда Брэд Питт начал отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, и недавно они впервые появились вместе на публичном мероприятии — гонках в Великобритании. Это событие стало знаковым, ведь многие надеются, что голливудский актёр наконец-то нашёл свое счастье.

Фото: commons.wikimedia.org by Maggie (maggiejumps), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брэд Питт

С тех пор Инес часто сопровождала Брэда на различных мероприятиях, хотя на красной дорожке предпочитала оставаться в тени. Тем не менее знакомые пары утверждают, что между ними царит гармония и их отношения становятся всё более серьёзными.

Что же известно об Инес? Как сообщает The Voice, она не новичок в мире шоу-бизнеса, ведь ранее была замужем за актёром Полом Уэсли, известным по сериалу "Дневники вампира". Их брак закончился в 2022 году, но разошлись они мирно и без лишнего шума.

Инес занимает должность вице-президента ювелирного бренда в Лос-Анджелесе, который обслуживает множество знаменитостей, включая Хейли Бибер и Кортни Кардашьян. Она получила образование в области бизнес-администрирования в Университете Женевы и имеет опыт работы в аукционном доме Christie's. Кроме того, Инес владеет четырьмя языками: английским, испанским, французским и немецким.

Её стиль и элегантность напоминают образ Амаль Клуни, жены Джорджа Клуни, который также долгое время оставался холостяком, прежде чем нашел своё счастье. Возможно, и Брэд Питт сможет повторить этот путь с Инес.