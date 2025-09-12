Басков рассказал о садистских методах обучения Монсеррат Кабалье — как это повлияло на его голос

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков поделился неожиданными подробностями своего обучения у легендарной оперной дивы Монсеррат Кабалье. После торжественного вечера в честь юбилея Ларисы Долиной, прошедшего в Кремле, артист рассказал о весьма своеобразных методах своей знаменитой наставницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

"Знаете, когда я приехал учиться к Монсеррат Кабалье, она била меня палкой по диафрагме", — заявил Басков в беседе с URA.RU.

Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о требовательности Ларисы Долиной. Николай отметил, что подобная строгость в обучении, по его мнению, работает на уровне мгновенной реакции, одновременно вызывая страх и активизируя умственные процессы.

Басков уверен, что Долина всё делает правильно, ведь её жёсткость говорит о том, что она заинтересована не только в том, чтобы получить деньги, но и в том, чтобы добиться желаемого результата со своими учениками.