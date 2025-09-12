Басков рассказал о садистских методах обучения Монсеррат Кабалье — как это повлияло на его голос

Николай Басков поделился неожиданными подробностями своего обучения у легендарной оперной дивы Монсеррат Кабалье. После торжественного вечера в честь юбилея Ларисы Долиной, прошедшего в Кремле, артист рассказал о весьма своеобразных методах своей знаменитой наставницы.
"Знаете, когда я приехал учиться к Монсеррат Кабалье, она била меня палкой по диафрагме", — заявил Басков в беседе с URA.RU.
Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о требовательности Ларисы Долиной. Николай отметил, что подобная строгость в обучении, по его мнению, работает на уровне мгновенной реакции, одновременно вызывая страх и активизируя умственные процессы.
Басков уверен, что Долина всё делает правильно, ведь её жёсткость говорит о том, что она заинтересована не только в том, чтобы получить деньги, но и в том, чтобы добиться желаемого результата со своими учениками.
