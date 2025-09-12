Всем будет наплевать: Лазарев придумал способ отдохнуть от славы — это случится в январе

Сергей Лазарев поделился планами на свой следующий отпуск, который намечен на январь. Артист собирается провести целый месяц в путешествии, чтобы отдохнуть и восстановить силы после напряжённого гастрольного графика.
Как стало известно "7Дней.ru", сейчас певец активно занимается подготовкой к своим концертам. Несмотря на то что отдых пока не в приоритете, Сергей уверен, что ему обязательно удастся вырваться на время от повседневной суеты. После выступлений в Санкт-Петербурге и Москве Лазарев отправится в гастрольный тур.
"Я очень надеюсь, что в январе мне всё-таки удастся на месяц буквально отключиться от всего и накопить силы", — сказал он.
Певец планирует выезд за границу, так как в России полноценный отдых стал для него затруднительным.
"Я стараюсь улететь куда-то далеко, где всем на меня наплевать и я просто гуляю, отдыхаю, снимаю сам на телефон и очень много хожу, потому что здесь выходить и гулять невозможно", — добавил Лазарев.
