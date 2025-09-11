Алсу предупреждает: вот почему участникам будет тяжело в седьмом сезоне шоу Ну-ка, все вместе

12 сентября на телеканале "Россия" стартует седьмой сезон популярного шоу "Ну-ка, все вместе!", и одной из его звёзд станет певица Алсу. Она с нетерпением ждёт начала нового сезона и поделилась своими впечатлениями о том, как изменился формат программы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

По словам Алсу, судьи стали более требовательными. Она считает, что конкуренция среди участников возросла, ведь на сцене уже выступали многие выдающиеся исполнители, которые получали высшие оценки.

"Мне показалось, что стали все более строгими в сотне, более придирчивыми, потому что уже столько сезонов, уже насмотрелись, увидели столько прекрасных вокалистов, артистов, хоры. Тут столько всего было на этой сцене, что сейчас уже, мне кажется, эксперты сидят и думают: "Ну давай, удиви нас!" И мне кажется, участникам становится сложнее", — приводит слова звезды "СтарХит".

Кроме того, в новом сезоне зрители смогут увидеть и певицу Еву Власову, которая когда-то была участницей шоу, а теперь выступит в роли эксперта. Алсу и Ева снова выйдут на сцену вместе, что, безусловно, станет приятным сюрпризом для поклонников.