От разлуки до брака: как любовь Оскара и Юлии Кучеры победила все преграды

3:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оскар Кучера многим знаком как харизматичный ведущий и актёр, чья карьера на российском телевидении вызывает неподдельный интерес у поклонников. Однако за ярким образом публичной персоны скрывается история семейной жизни, полная неожиданных поворотов. Материал 24СМИ приоткрывает завесу тайны над личной жизнью Оскара и его супруги Юлии, демонстрируя, как любовь и взаимопонимание способны преодолеть любые испытания.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Любовь с первого взгляда и непростой выбор

Судьбоносная встреча Оскара и Юлии произошла в 2001 году. Актёр, тогда ещё состоявший в других отношениях, случайно зашёл в магазин, где Юлия работала консультантом. Для Оскара это была любовь с первого взгляда — он увидел в девушке сходство с любимой певицей Нелли Фуртадо. Несмотря на то что оба были несвободны, между ними вспыхнул бурный роман.

Ситуация осложнилась, когда стало известно о беременности супруги Оскара. Юлия, осознавая сложность положения и не желая строить своё счастье на чужом несчастье, приняла трудное решение — отступить. Она сама попросила Оскара о расставании, не раскрыв ему, что тоже ждёт ребёнка.

Неожиданное воссоединение и крепкий союз

Оскар, несмотря на попытки сохранить второй брак, развёлся. О его новом статусе Юлия узнала случайно, из глянцевого журнала. Не раздумывая, она позвонила любимому и сообщила, что тоже родила от него сына. Друзья Оскара посоветовали ему проверить информацию, но, приехав к Юлии, он увидел в сыне свои черты, а в мальчике — поразительное сходство с матерью. Младенец, обычно настороженно относящийся к незнакомцам, сразу потянулся к отцу.

Семья как крепость: дети, дом и секреты счастья

Оскар не спешил с третьим браком, но в 2007 году они с Юлией поженились. Вскоре семья пополнилась вторым сыном, затем родилась дочь, а четвёртый сын появился на свет в Майами. Решение рожать за границей было продиктовано желанием дать большой семье комфортный летний отдых на побережье, а также высоким уровнем профессионализма клиник округа.

Супруги принимают друг друга такими, какие они есть, и не ссорятся из-за недостатков, которые, как они понимают, есть у каждого человека. В этом и кроется секрет их счастья.

Сейчас семья Кучеры живёт в просторном доме в Подмосковье, построенном по индивидуальному проекту. Оскар считает, что загородная жизнь идеально подходит для многодетной семьи. В доме есть всё для комфорта: гостиная с камином, спортзал, бассейн, а кухня — любимое место Оскара, где он готовит для семьи. Утренние завтраки, совместное приготовление любимых блюд и просмотр фильмов — ритуалы, которые укрепляют семейные узы.