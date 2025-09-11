Образцовая мать: Джулия Робертс раскрыла секрет воспитания детей — оценил даже Джордж Клуни

Звезда Голливуда Джулия Робертс в совместном интервью с коллегой Джорджем Клуни для журнала Us Weekly подробно рассказала о своих принципах воспитания. Беседа двух звёзд затронула актуальную для многих родителей тему — ограничение доступа детей к цифровому пространству.

Джулия Робертс

Клуни, воспитывающий близнецов, признался в своих тревогах относительно влияния интернета и соцсетей на детей. Он задался вопросом, как оградить подрастающее поколение от рисков цифровой эпохи.

Мать троих детей Робертс, состоящая в браке с оператором Дэниелом Модером, поделилась своим опытом. Она сознательно откладывала момент знакомства наследников с технологиями.

"Они точно были одними из последних в своей возрастной группе, кто обзавёлся телефонами", — отметила актриса.

По словам Робертс, в её семье всегда существовали чёткие и неизменные правила: "Есть границы твоей жизни, и они не сдвигаются". Такой подход, по её мнению, создаёт для детей необходимое чувство безопасности и стабильности.

"Ты не можешь спросить меня и получить один ответ, а потом пойти к папе и получить другой. Такого не бывает", — подчеркнула Робертс.

Единая позиция родителей, основанная на общих ценностях, стала фундаментом для психически здоровой атмосферы в семье артистки.

На вопрос Клуни о давлении звёздного статуса Робертс ответила, что изначально дети даже не осознавали её известность. Актёр высоко оценил усилия коллеги, отметив, что она воспитала замечательных детей и является образцовой матерью.

