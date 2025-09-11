Развит не по годам: жена Павла Прилучного похвасталась удивительными способностями 2-летнего сына

Актёр Павел Прилучный поделился деталями семейной жизни с супругой, актрисой Зепюр Брутян.
По его словам, пара изначально избежала сложного периода "притирки" друг к другу.
"У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем. Три года пролетели как один", — рассказал Прилучный в интервью "Каравану историй".
Актёр отметил, что единственным напоминанием о времени становится их сын Микаэля, который очень быстро растёт.
Зепюр Брутян подробно рассказала о развитии наследника. Мальчику сейчас всего два года и четыре месяца, но он уже демонстрирует необыкновенные способности.
"Он хорошо говорит на русском, английском, старается немножечко и на армянском тоже", — отметила Брутян.
По её словам, сын внимательно наблюдает за старшими детьми и самими родителями, активно повторяя за ними слова и действия.
Особой чертой характера ребёнка она назвала развитое чувство юмора. "Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит. С юмором мальчишка растёт", — с улыбкой добавила Зепюр Брутян.
Уточнения
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
