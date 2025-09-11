Шёпот за кулисами: кто и сколько заплатил за возвращение Лолиты после голой вечеринки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

После нашумевшей "голой вечеринки" в конце прошлого года певица Лолита Милявская оказалась в непростой ситуации. Артистка столкнулась с серьёзными последствиями: от критики и отмены концертов до потери рекламных проектов и эфиров на телевидении. Это привело к срыву её гастрольного графика и значительным финансовым убыткам.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лолита

Однако в последнее время артистка вновь начала появляться на публике, в том числе на светских мероприятиях, таких как "Новая волна". Появились слухи о том, что возвращение Лолиты на сцену стало возможным благодаря поддержке некоего влиятельного человека. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием "Страсти" предположил, что "реабилитация" артистки обошлась в крупную сумму.

"Не могу сказать точно, сумма немаленькая. Больше, чем миллион рублей", — высказался продюсер.

По информации некоторых СМИ, Лолита не отвечает взаимностью на ухаживания состоятельного поклонника. В попытке привлечь её внимание он якобы решил "инвестировать в её успех", что, по мнению источников, могло способствовать восстановлению спроса на билеты её концертов.

Сергей Дворцов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что ему неизвестны детали личной жизни певицы. Тем не менее он отметил, что Лолиту всегда окружали состоятельные и влиятельные мужчины.

"Мы с Лолитой всегда на связи, но ничего про её личную жизнь сказать не могу. Всё может быть, она яркая, эффектная. Не удивлюсь этому! Её всегда окружали влиятельные, богатые личности" — высказался продюсер.

Дворцов также подчеркнул, что, несмотря на внимание со стороны противоположного пола, карьера Милявской — результат её собственных усилий. Он, как человек, хорошо знающий певицу, отметил её сильный характер и целеустремлённость.

"Очень люблю её и уважаю. Обожаю её репертуар, харизму, энергетику. Лолита — одна из немногих, кто обладает в шоу-бизнесе прямолинейностью и всегда придёт на помощь. Она сама добилась успехов в карьере, не за счёт мужчины", — резюмировал Дворцов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
