Российские звёзды в ловушке таксиста: как Пригожин и Валерия лишись крупной суммы в Турции

Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия, стали жертвами мошенничества во время отдыха в Турции. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл, когда пара решила воспользоваться такси. Водитель предложил оплатить поездку банковской картой, что показалось супругам удобным решением.

Иосиф Пригожин и Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин и Валерия

Однако, когда Пригожин попытался произвести оплату, операция не удалась. Таксист, не теряя времени, начал предлагать разные терминалы, и после нескольких попыток деньги всё же были списаны.

К удивлению супругов, вместо ожидаемых 30 долларов сумма за поездку оказалась целых 12 тысяч долларов (около миллиона рублей по нынешнему курсу). После того как звёзды поняли, что стали жертвами обмана, Пригожин зафиксировал номер автомобиля и направился в полицию.

В результате правоохранительные органы смогли задержать мошенника. Водитель извинился перед российскими знаменитостями и вернул им деньги, сделав это в местной валюте — лирах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
