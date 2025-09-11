Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США

Вокалист группы Iron Maiden Брюс Дикинсон выступит с исполнением государственного гимна США на домашнем матче команды "Питтсбург Стилерз". Об этом британский рок-музыкант сообщил в интервью подкасту Элизабет Жаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Брюс Дикинсон

Конкретная дата выступления не называется, но предполагается, что оно состоится в ближайшее воскресенье.

Дикинсон подтвердил, что исполнит композицию а капелла. Он подчеркнул важность правильного начала выступления.

"Мне предстоит спеть государственный гимн в Питтсбурге. Я сделаю это без музыкального сопровождения. Главное — начать правильно, и тогда всё получится", — заявил музыкант.

Новость вызвала оживлённую реакцию поклонников в социальных сетях. Многие пользователи выразили восхищение предстоящим выступлением. Выбор музыканта символичен для города Питтсбурга, исторически связанного со сталелитейной промышленностью.

Брюс Дикинсон обладает классическим вокальным образованием и многолетним сценическим опытом. Помимо музыкальной карьеры, он известен как профессиональный пилот и автор мемуаров.

Музыкант успешно преодолел онкологическое заболевание и продолжает активную творческую деятельность.

Уточнения

Пол Брюс Ди́кинсон (англ. Paul Bruce Dickinson; род. 7 августа 1958[…], Уэрксоп, Ноттингемшир) — британский рок-музыкант, писатель, спортсмен (фехтовальщик), пилот гражданской авиации, теле- и радиоведущий, автор книг и сценарист, продюсер, прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden.



