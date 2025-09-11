Тайна запрета: Пугачёва объяснила, почему Кристину Орбакайте не пускают в Латвию

Певица Алла Пугачёва выдвинула свою версию причин запрета на выступления своей дочери, певицы Кристины Орбакайте в Латвии.
Алла Пугачёва предположила, что Кристину Орбакайте не захотели пускать в Латвию с её новой шоу-программой, так как она исполняет песни на русском языке.
Народная артистка Советского Союза убеждена, что её наследница попала под горячую руку.
"Хотя это юридически неправильно, она гражданка Евросоюза. В это время вопрос справедливости не встаёт. Каждый заботится о себе любыми способами", — выразила свою точку зрения певица.
Саму Орбакайте тоже очень огорчило решение латвийских властей. Певице удалось выступить в соседней Литве.
Ранее Алла Пугачёва объяснила причины своей эмиграции. Примадонна призналась, что вовсе не собиралась покидать Россию.
Уточнения
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
