Дело не в таланте: Вероника Степанова нашла простое объяснение популярности Кадышевой и Булановой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова в личном блоге привела незамысловатое объяснение ажиотажу вокруг певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Кадышева

Вероника Степанова уверена, что возросшая популярность Кадышевой и Булановой связана с отсутствием конкуренции.

"Они понимают, что выстреливают не потому что они как Майкл Джексон чрезвычайно хорошие. Это просто искусственный дефицит", — заявила Вероника в соцсетях.

Психолог убеждена, что если открыть границы и в Россию хлынут иностранные звёзды, то на концерты Кадышевой опять перестанут ходить.

"Это не совсем честный спарринг, когда всем рты закрыли и говорят: "Давай, только ты", — высказалась Степанова.

Она выразила надежду на то, что артисты сохранили самокритичное отношение к себе, поэтому понимают природу данного явления.

Ранее сообщалось, что танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву.