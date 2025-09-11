Дело не в таланте: Вероника Степанова нашла простое объяснение популярности Кадышевой и Булановой

Психолог Вероника Степанова в личном блоге привела незамысловатое объяснение ажиотажу вокруг певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.
Вероника Степанова уверена, что возросшая популярность Кадышевой и Булановой связана с отсутствием конкуренции.
"Они понимают, что выстреливают не потому что они как Майкл Джексон чрезвычайно хорошие. Это просто искусственный дефицит", — заявила Вероника в соцсетях.
Психолог убеждена, что если открыть границы и в Россию хлынут иностранные звёзды, то на концерты Кадышевой опять перестанут ходить.
"Это не совсем честный спарринг, когда всем рты закрыли и говорят: "Давай, только ты", — высказалась Степанова.
Она выразила надежду на то, что артисты сохранили самокритичное отношение к себе, поэтому понимают природу данного явления.
