Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово

Певица Вика Цыганова раскритиковала интервью своей коллеги Аллы Пугачёвой, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой*.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

В своём Telegram-канале артистка заявила, что Пугачёва своими высказываниями заслужила статус иностранного агента.

"Обычный человек, сказавший такое, был бы уже признан экстремистом. Антивоенной позиции ей мало, надо было ещё обязательно похвалить "приличного, порядочного и интеллигентного" террориста Дудаева", — утверждает Цыганова.

Исполнительница заявила, что у Пугачёвой никогда не было родины, и потребовала запретить ей использовать это слово.

Интервью Пугачёвой вышло 10 сентября на YouTube-канале Гордеевой*. В беседе певица ответила на обвинения в предательстве России.

"Меня называют предателем России, однако себя я предателем не считаю и не считаю, что "бежала" из страны", — заявила она.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

