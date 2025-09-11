Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
20 стран на Международном антифашистском форуме: вот что скрывается за единством
Валютный лабиринт: как гонка за быстрой прибылью на росте евро может обернуться потерей
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки

Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово

1:00
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова раскритиковала интервью своей коллеги Аллы Пугачёвой, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой*.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

В своём Telegram-канале артистка заявила, что Пугачёва своими высказываниями заслужила статус иностранного агента.

"Обычный человек, сказавший такое, был бы уже признан экстремистом. Антивоенной позиции ей мало, надо было ещё обязательно похвалить "приличного, порядочного и интеллигентного" террориста Дудаева", — утверждает Цыганова.

Исполнительница заявила, что у Пугачёвой никогда не было родины, и потребовала запретить ей использовать это слово.

Интервью Пугачёвой вышло 10 сентября на YouTube-канале Гордеевой*. В беседе певица ответила на обвинения в предательстве России.

"Меня называют предателем России, однако себя я предателем не считаю и не считаю, что "бежала" из страны", — заявила она.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Красота и стиль
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Тонкие знаки власти: кто управляет домом на самом деле — кот или собака
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки
Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.